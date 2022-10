Liverpool, alle 14 la conferenza di Klopp: seguila su TN

Potrai seguire la conferenza del tecnico e di un calciatore dei Reds che lo affiancherà su Tuttonapoli.

Jurgen Klopp presenta la sfida al Napoli. Il tecnico del Liverpool interverrà in conferenza stampa a partire dalle 14 (ora italiana) in vista del match con i partenopei valevole per l’ultima giornata del girone A. Potrai seguire la conferenza del tecnico e di un calciatore dei Reds che lo affiancherà su Tuttonapoli.