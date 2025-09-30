Ufficiale

Napoli-Sporting, annullata la conferenza di Borges: il motivo

Napoli-Sporting, annullata la conferenza di Borges: il motivo
Oggi alle 19:15Champions League
di Francesco Carbone

Non si terrà la conferenza stampa pre-partita dell’allenatore dello Sporting Lisbona, Rui Borges, prevista per questa sera allo stadio Maradona. Il tecnico portoghese avrebbe dovuto incontrare i giornalisti alla vigilia della sfida contro il Napoli, ma l’appuntamento è stato annullato a causa di un ritardo nel volo della squadra. 

Lo Sporting, infatti, non è ancora partito da Lisbona a causa di un imprevisto - un problema al motore dell'aereo - rendendo impossibile rispettare l’orario inizialmente fissato per le 19:45. Di conseguenza, non si svolgerà la tradizionale conferenza UEFA del giorno precedente alla partita.