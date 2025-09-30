Ufficiale
Napoli-Sporting, annullata la conferenza di Borges: il motivo
Non si terrà la conferenza stampa pre-partita dell’allenatore dello Sporting Lisbona, Rui Borges, prevista per questa sera allo stadio Maradona. Il tecnico portoghese avrebbe dovuto incontrare i giornalisti alla vigilia della sfida contro il Napoli, ma l’appuntamento è stato annullato a causa di un ritardo nel volo della squadra.
Lo Sporting, infatti, non è ancora partito da Lisbona a causa di un imprevisto - un problema al motore dell'aereo - rendendo impossibile rispettare l’orario inizialmente fissato per le 19:45. Di conseguenza, non si svolgerà la tradizionale conferenza UEFA del giorno precedente alla partita.
Champions League
Prossima partita
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
