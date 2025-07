Preminari Champions, vincono Stella Rossa e Rangers. Poker Slovan: i risultati

In attesa di Brann-Salisburgo e Shelbourne-Qarabag, in programma domani, arrivano le prime sentenze dalle gare d'andata del secondo turno preliminare di qualificazione alla Champions League. E in questo senso la Stella Rossa - che ha appena ingaggiato l'ex Inter Arnautovic - vince di misura sul Lincoln, mentre gli ungheresi del Ferencvaros passano 2-1 sul Noah. Tutto liscio per il Copenaghen, che travolge i kossovari del Drita, la Dinamo Kiev cala il tris sui maltesi dell'Hamrun. Carro armato Slovan Bratislava, che annichilisce i bosniaci dello Zrinjski 4-0.

Chiusi i giochi, almeno in attesa del ritorno, per il Panathinaikos che affonda sotto i Rangers. Ludogorets e Rijeka non si fanno del male e mantengono un pari a reti bianche, con il passaggio al turno successivo da giocarsi tutto al ritorno.

Andata: i risultati di oggi

KuPS - Kairat Almaty 2-0: Mohamed Toure 49', Jaakko Oksanen 71'

Noah - Ferencvaros 1-2: Gartenmann 35' (autogol); O'Dowda 45', Barnabás Varga 49'

Lincoln - Stella Rossa 0-1: Bruno Duarte 30'

Copenaghen - Drita 2-0: Mattsson 76' (rigore), 69' (rigore)

Pafos - Maccaibi Tel Aviv 1-1: Bassouamina 81'; Madmon 90' +10

RFS - Malmoe 1-4: Rosengren 13', Pontus Jansson 35'; Lemajić 40'; Hakšabanović 58', Johnsen 88' (rigore)

Viktoria Plzen - Servette 0-1: Mráz 13'

Hamrun - Dinamo Kiev 0-3: Vanat 13', Buyalskyi 76', Voloshyn 90' +2

Shkendija - FCSB 1-0: Alhassan 65'

Slovan Bratislava - Zrinjski 4-0: Barseghyan 39', Strelec 42', Tolić 62', Kukharevych 90' +3

Lech - Breidablik 7-1: Gunnlaugsson 28' (rigore), Ishak 37' - 45'+3 - 85'; Bengtsson 45' +6; Jagiełło 77', Fiabema 80'

Rijeka - Ludogorets 0-0

Rangers - Panathinaikos 2-0: Curtis 52', Gassama 78'

Le gare mancanti

Brann - Salisburgo

Shelbourne - Qarabag

Le gare di ritorno

Kairat - KuPS

Dinamo Kiev - Hamrun

Drita - Copenaghen

Stella Rossa - Lincoln

Zrinjski - Slovan Bratislava

Qarabag - Shelbourne

Malmoe - RFS

FCSB - Shkendija

Ludogorets - Rijeka

Ferencvaros - Noah

Maccaibi Tel Aviv - Pafos

Panathinaikos - Rangers

Breidablik - Lech

Salisburgo - Brann

Servette - Viktoria Plzen