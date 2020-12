Psg-Basaksehir, Tim Weah: "E' stato uno shock, questa storia deve finire!"

Tim Weah, attaccante del Lille e figlio del grande George ex centravanti del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Celtic. Rispondendo a una domanda a proposito dei fatti accaduti in Psg-Basaksehir, il franco-americano ha commenato: "Non ho visto la partita ma l'ho seguita sui social e ho letto i commenti. Il razzismo deve cessare. Siamo nel 2020, oggi non ha niente a che fare con la società in cui viviamo. Sono contento che i miei ex compagni del PSG abbiano lasciato il campo, perché quello che è successo è inaccettabile. Come calciatore professionista, non ho mai affrontato il razzismo in campo, ma da più giovane sì. E' stato uno shock. Questa storia deve finire. I giocatori devono prendere una posizione in merito e ieri hanno fatto bene a smettere di giocare".