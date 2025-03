PSG, Luis Enrique esalta Kvaratskhelia: "Mi piace in più zone di campo, grande rinforzo"

vedi letture

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia, arrivato dal Napoli nella sessione invernale di calciomercato: "Kvara? Mi piace a destra, a sinistra, nel mezzo. Dal primo giorno si è rivelato un rinforzo molto importante. Dobbiamo solo aspettare che passi il tempo, che si adatti e che arrivi a un livello altissimo", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Kvara ha lasciato gli azzurri a gennaio. Al suo posto è arrivato in prestito secco Okafor anche se di fatto al suo posto ora sta giocando Raspadori nel 3-5-2 di Conte. Già 3 gol nelle ultime 4 per l'ex Sassuolo, un calciatore ritrovato che sta brillando accanto a Lukaku. L'addio di Kvara - e l'infortunio di Neres - ha permesso a Raspadori di ritagliarsi uno spazio tutto suo. Poi, ovviamente, è stato lui bravo a sfruttare l'occasione. Come avevano fatto in passato Gilmour e Juan Jesus dopo gli infortuni di Lobotka e Buongiorno.