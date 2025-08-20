Qual. Champions, a reti bianche tra Mou e Benfica. Manita Bodo/Glimt! I risultati

vedi letture

Si è conclusa oggi l'andata delle partite di qualificazione alla prossima Champions League. Dopo le tre partite di ieri, altre quattro si sono disputate stasera e sono terminate da pochissimi minuti. Reti bianche nel big match di serata tra Fenerbahce e Benfica a Istanbul: la formazione di Josè Mourinho non va oltre lo 0-0 in casa e ora dovrà fare tutto al ritorno per qualificarsi alla massima competizione europea.

Altro 0-0 a Glasgow, in Scozia, dove il Celtic si limita a un pareggio contro i kazaki del Kairat Almaty. Ben cinque gol invece a Bodo, in Norvegia, e tutti dei padroni di casa del Bodo/Glimt: contro gli austriaci dello Sturm Graz i norvegesi mettono un'ipoteca sulla qualificazione. Infine pareggio tra Basilea e Copenhaghen in Svizzera. Di seguito risultati e marcatori.

Basilea-Copenhagen 1-1 - 14' Shaqiri (B); 45'+3' Gabriel Pereira (C)

Bodo/Glimt-Sturm Graz 5-0 - 7' Hogh (B); 10' Bjortuft (B); 25' Saltnes (B); 54' Evjen (B); 79' aut. Boving (B)

Celtic-Kairat Almaty 0-0

Fenerbahce-Benfica 0-0