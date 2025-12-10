Quinto e ultimo cambio per il Napoli: entra Vergara

Quinto e ultimo cambio per il Napoli: entra VergaraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:39Champions League
di Antonio Noto

All'81' arriva anche il quinto e ultimo cambio per il Napoli. Avvicendamento a centrocampo: esce Eljif Elmas, entra Antonio Vergara.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.