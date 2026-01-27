Live

Rosenior presenta Napoli-Chelsea: segui la conferenza stampa su TuttoNapoli

Oggi alle 18:50Champions League
di Daniele Rodia

Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, l'allenatore dei Blues Liam Rosenior interverrà dalle 19.30 nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

18.50 - Sarà Moises Caicedo ad affiancare Liam Rosenior nella conferenza stampa che si terrà a breve.

19.15 - Tutto pronto per l'inizio della conferenza stampa di Rosenior e Caicedo