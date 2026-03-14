Diretta Napoli-Lecce, pre-partita: segui il live su Tutto Napoli

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Le ultime sul Napoli

Conte deve fare i conti con diverse assenze: out Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Vergara. Nel 3-4-2-1, solito ballottaggio Milinkovic-Meret tra i pali; in difesa, con Juan Jesus alle prese con un affaticamento muscolare, terzetto inedito con Beukema, Buongiorno e Olivera. A centrocampo Anguissa si candida dal 1' accanto a Gilmour — se non dovesse essere al meglio, arretra Elmas con Giovane in campo dal via — mentre sugli esterni fiducia a Politano e Spinazzola. Sulla trequarti Elmas e Alisson Santos a supporto dell'unica punta Hojlund.

Le ultime sul Lecce

Anche il Lecce arriva alla gara con alcune assenze: indisponibili Camarda, Gaspar e Berisha, ma Di Francesco dovrebbe recuperare Gallo in extremis e confermare la struttura tattica delle ultime uscite. Il 4-2-3-1 salentino si affida a Falcone tra i pali, con la coppia Ramadani-Coulibaly in mediana e il ballottaggio Stulic-Cheddira come centravanti — con il serbo attualmente favorito — e Pierotti e Banda pronti a rifornirlo dalle fasce.

Si riaccendono le luci al Diego Armando Maradona oggi pomeriggio alle 18:00 per una sfida che porta con sé significati diversi ma ugualmente pesanti per entrambe le squadre. Il Napoli di Antonio Conte arriva all'appuntamento forte delle vittorie consecutive contro Verona e Torino, determinato a blindare il terzo posto e mettere in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League. Il Lecce, reduce dalla vittoria preziosa sulla Cremonese, ha raggiunto quota 27 punti ma non può ancora stare tranquillo in classifica. In caso di successo azzurro con contemporaneo passo falso del Milan, il gap di quattro lunghezze sui rossoneri potrebbe ridursi sensibilmente: un orizzonte concreto, non un miraggio.

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