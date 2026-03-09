Tuttonapoli Nuovo ruolo per De Bruyne? Primo indizio da Conte contro il Torino

Nuovo ruolo per il belga, aspettando che possa ritrovare quanto prima la miglior condizione fisica per partire di nuovo anche da titolare

Kevin De Bruyne sabato contro il Torino è tornato in campo dopo quattro mesi dall'ultima volta, 25 ottobre, giorno dell'infortunio contro l'Inter. Conte lo ha schierato a metà secondo tempo e lo ha posizionato dietro la punta, dietro Hojlund, a destra, in quello che è stato fino a sabato il ruolo di Vergara, ko proprio contro i granata. Un indizio sul futuro tattico di KDB che già in passato aveva ricoperto quella posizione e che proprio da centro-destra nei due dietro la punta potrebbe ora ripartire dopo aver fatto il centrale nel 4-1-4-1 prima dell'infortunio. Nuovo ruolo, dunque, per il belga, aspettando che possa ritrovare quanto prima la miglior condizione fisica per partire di nuovo anche da titolare.

De Bruyne, dall'infortunio al ritorno in campo

Kevin De Bruyne si era infortunato il 25 ottobre 2025 al Maradona contro l'Inter - dopo aver calciato e realizzato un rigore - riportando una lesione di alto grado al bicipite femorale destro. Il centrocampista belga è stato operato il 29 ottobre ad Anversa, in Belgio, con un intervento riuscito senza complicazioni. Dopo l’operazione è iniziato il percorso di riabilitazione in Belgio, con tempi di recupero stimati tra tre e quattro mesi. Il 22 febbraio il ritorno in Italia e sabato quello in campo. Un lungo calvario che ha avuto finalmente fine per Kdb.