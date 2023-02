TABELLA - Osi-Kvara, miglior coppia d’Europa! Dominano per gol-assist, ma occhio alla coppia dell’Eintracht

Adesso lo dicono anche i numeri: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono la miglior coppia d'Europa!

Per i numeri Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono la miglior coppia d'Europa! Con le due splendide reti contro il Sassuolo i due attaccanti del Napoli hanno raggiunto rispettivamente quota 18 e 10 gol in campionato. Per Osimhen anche 4 assist, mentre per Kvara sfiora la doppia cifra a 9. Sommando le reti e gli assist dei due azzurri (22+19) si raggiunge 41, lo stesso risultato ottenuto dal duo del PSG Mbappé-Neymar (17+24) al primo posto delle migliori coppie d'Europa delle squadre di Champions.