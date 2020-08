UFFICIALE - Barcellona, aggregati 9 giovani su 22 calciatori: out anche Dembelè

Ci saranno 9 canterani sui 22 convocati da Quique Setièn per la sfida al Napoli di Champions League. Il tecnico dovrà fare a meno degli squalificati Vidal e Busquets, così come del partente Arthur. Non recupera Dembelè, out dalla lista diramata dal club blaugrana.

Ecco i convocati: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Ansu Fati, R. Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis e Jandro.