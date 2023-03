UFFICIALE - Champions, super Osimhen: è tra i 4 candidati per il "Player of the week"

Man of the Match di Napoli-Eintracht grazie ad una super doppietta, ma non solo.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Man of the Match di Napoli-Eintracht grazie ad una super doppietta, ma non solo. Victor Osimhen, grande protagonista nella vittoria contro i tedeschi valsa il passaggio ai quarti di finale, è stato candidato dalla Uefa Champions League tra i quattro migliori calciatori di tutte le gare di ritorno degli ottavi di finale. Questo il post su Twitter.