Villarreal, Albiol verso il Liverpool: "Paura? Nel calcio non puoi avere paura. È solo adrenalina"

È il leader e simbolo del Villarreal di Unai Emery, arrivato con merito in semifinale di Champions dopo aver eliminato Atalanta, Juventus e Bayern Monaco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È il leader e simbolo del Villarreal di Unai Emery, arrivato con merito in semifinale di Champions dopo aver eliminato Atalanta, Juventus e Bayern Monaco. Raul Albiol si è raccontato ai canali ufficiali della UEFA partendo proprio dall'impresa contro i tedeschi: "Siamo molto contenti per tutto il lavoro fatto nelle due partite e per aver sofferto come una vera squadra. È bello vedere i tuoi compagni lavorare e soffrire fianco a fianco, per poi vivere una notte speciale come quella a Monaco. Nello spogliatoio Capoue ballava e tutti festeggiavano. Pensavamo di poter eliminare il Bayern e questo la dice lunga su quanto siamo competitivi. Ora affrontiamo una grande avversaria, ma cerchiamo di andare avanti e sogniamo la finale".

La sfida al Liverpool: "Più vai avanti, più il livello è alto, come nei videogiochi. Alla fine, se vuoi vincere devi finire gioco, no? Il Liverpool è una squadra difficilissima, è tornata ai livelli di quando ha vinto sia la Champions che la Premier. L'anno scorso è calato un po', ma quest'anno è tornato. Sarà molto difficile, ma una semifinale di Champions League è così. Se ho paura? No, per niente. Nel calcio puoi essere nervoso, ma non per la paura. È adrenalina, è la voglia di scendere in campo e giocare. È fantastico giocare una semifinale di Champions League ad Anfield. Vivere un'esperienza del genere in quello stadio sarà fantastico".

Il percorso del Villarreal: "La vittoria in Europa League ci ha aiutato molto per l'esperienza in Champions League. Non sono allo stesso livello, ma l'anno scorso abbiamo iniziato a essere competitivi e a saper giocare nella fase a eliminazione diretta. Eliminando Juve e Bayern, abbiamo dimostrato che abbiamo personalità e sappiamo soffrire, perché abbiamo superato momenti difficili. Vincere il primo titolo europeo del club è stato storico, ma anche la sfida contro il Liverpool potrebbe esserla. Dobbiamo fare del nostro meglio nelle due partite e dare tutto per scrivere un altro capitolo di storia. Arrivare in finale di Champions sarebbe storico per il club e per una piccola città come Villarreal".