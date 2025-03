Conference, i risultati al 45’: il Betis ipoteca i quarti, Chelsea ancora sullo 0-0

Le big di Conference League tutte in campo nella serata che conclude gli ottavi di finale. Il Betis ipoteca il passaggio del turno con il doppio vantaggio sul Guimaraes al termine dei primi 45'. Chelsea ancora sullo 0-0 contro il Copenaghen ma in Danimarca, una settimana fa, ha vinto la squadra di Maresca. Bene la Fiorentina di Palladino, avanti idi due reti contro il Panathinaikos, mentre il Legia pareggia i conti col Molde. Tutto ancora in bilico, tra poco i verdetti.

Conference League, il ritorno degli ottavi di finale

Chelsea - Copenaghen 0-0

Fiorentina - Panathinaikos 2-0: 12' Mandragora, 24' Gudmundsson

Guimaraes - Betis 0-2: 5' e 20' Bakambu

Legia - Molde 1-0: 38' Morishita

Rapid - Borac Banja Luka 2-1: 66' Ogrinec (B), 70' Beljo (R), 96' Schaub

Lugano - Celje 5-4 (6-7 d.c.r.): 21' Belhadj (L), 40' Seslar (C), 42' e 80' Koutsias (L), 44' dos Santos (L), 68' Svetlin (C), 90'+5 rig. Kucys (C), 97' Nieto, 118' Doumbia

Cercle Bruges - Jagiellonia 2-0: 8' van der Bruggen, 50' Felipe Augusto

Djurgarden - Pafos 3-0: 35' Fallenius, 69' Stensson, 86' Nguen