Sfuma il sogno della Fiorentina! Il Betis strappa il pari e vola in finale di Conference

La Fiorentina non riesce a centrare la terza finale di fila in Conference League. Finisce sul più bello il cammino europeo dei viola, che pareggiano 2-2 con il Betis e in virtù della gara d’andata vengono eliminati. Il Betis parte meglio e costruisce le prime occasioni nei dieci minuti iniziali. Scavallata la mezz’ora si accende la sfida, con il vantaggio però degli spagnoli grazie ad una punizione meravigliosa di Antony, che bacia il palo e si insacca. Nonostante lo 0-1, la Fiorentina dimostra di esserci e in tre minuti acciuffa l’1-1 con Gosens, letale su calcio d’angolo. Il Betis continua a spingere e per poco non controsorpassa, ma Cardoso vede il suo tiro infrangersi sulla traversa. Appena prima dell’intervallo ancora Gosens, di nuovo su calcio d’angolo e per il 2-1 Fiorentina che fa esplodere il Franchi.

Il dispendio del primo tempo si fa sentire nelle gambe e nella testa dei padroni di casa. Con il passare dei minuti sul cronometro aumenta la tensione da una parte e dall’altra. La Fiorentina commette qualche errore di troppo, nel finale Antony e Ez Abde costringono De Gea a superarsi due volte nella stessa azione, appena prima del recupero.

I trenta minuti aggiuntivi cominciano malissimo per la Fiorentina, che deve incassare la doccia fredda del 2-2 Betis. Bella transizione verticale dei biancoverdi: Antony ha spazio per il cross e pesca Ez Abde, che fa il bis e dopo l’andata segna anche al ritorno, riportando avanti i suoi nel doppio confronto. All’intervallo tra i due tempi supplementari, Palladino opta per il tutto per tutto e butta dentro due attaccanti come Colpani e Zaniolo al posto dei difensori Dodo e Pongracic. Al 119’ il Betis ha la palla per vincere anche la sfida, ma il diagonale di Ez Abde sbatte sul palo. Non c’è comunque più tempo per il gol della Fiorentina, che deve cedere il passo e riconoscere l’onore delle armi. In finale di Conference ci va il Betis, che sfiderà il Chelsea.