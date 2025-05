Ufficiale Fiorentina-Betis, le formazioni: Palladino ritrova Dodo. Natan titolare

vedi letture

Alle ore 21:00 scende in campo la Fiorentina, che si gioca la possibilità di accedere alla terza finale consecutiva di Conference League. Per farlo, però, dovrà riuscire a rimontare contro gli spagnoli del Real Betis e a ribaltare il 2-1 in favore dei biancoverdi maturato nei 90 minuti del Villamarin.

Sia da una parte che dall'altra, troviamo i protagonisti attesi. Soprattutto tra i viola. A differenza dell'andata, Palladino sceglie Kean già dal 1' in attacco per la sua Fiorentina, con lui c'è Gudmundsson. A centrocampo è Adli a vincere il ballottaggio con Richardson per sostituire Cataldi. Qualche sorpresa in più tra gli spagnoli: Ez Abde a sinistra, in gol all'andata, è sostituito da Fornals, mentre a centrocampo ecco dal 1' Lo Celso, assieme a Isco e Cardoso.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina contro Real Betis.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodó, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Zaniolo, Moreno, Colpani, Richardson, Caprini, Parisi, Folorunsho.

Allenatore: Raffaele Palladino.

REAL BETIS (4-3-3): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Isco, Lo Celso; Antony, Bakambu, Fornals.

A disposizione: Adrian, G. Garcia, Bellerin, Ez Abde, Perraud, Altimira, Ruibal, Mendy, Jesus Rodriguez, P. Garcia.

Allenatore: Manuel Pellegrini.