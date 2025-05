Tmw - Betis-Fiorentina, 6 per Natan: “Decisamente più sicuro rispetto a Napoli”

vedi letture

Va al Betis Siviglia l’andata della semifinale di Conference League contro la Fiorentina. Gli spagnoli si impongono 2-1, ma i viola possono uscire a testa alta e speranzosi in vista del ritorno. La formazione di Palladino, grazie al gol di capitan Ranieri, è ancora in piena corsa per qualificarsi per la finale.

Al termine del match la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle degli spagnoli. Voto 6 per Natan, difensore centrale in prestito dal Napoli: “Presenza marginale in Italia nella disgraziata stagione passata del Napoli, decisamente più sicuro nella versione spagnola”.