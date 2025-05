Conference, tutto facile per il Chelsea: poker al Djurgarden, finale ad un passo

Il Chelsea ipoteca la finale di Conference League vincendo 4-1 un casa del Djurgarden nella semifinale d'andata di Conference League. Apre le marcature al 12 Jadon Sancho: l'ex giocatore di Dortmund e Manchester United, dimenticato dalla difesa di casa, controlla di petto e mette dentro di destro. Danielson, nel tentativo di intervenire, devia goffamente la palla che, dopo aver colpito la sua mano, si insacca beffardamente in rete. Il raddoppio, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, porta la firma di Noni Madueke, al terzo gol in Conference League. L'ex PSV Eindhoven, sfruttando l'assist di Enzo Fernandez, insacca di sinistro sul primo palo.

Nella ripresa Nicolas Jackson cala il tris: l'attaccante del Chelsea approfitta dell'incomprensione tra Danielson e Rinne e insacca praticamente a porta vuota. Passano pochi minuti e la punta del Chelsea trova la doppietta mettendo in cassaforte risultato e qualificazione. Il Djurgarden segna il gol della bandiera al minuto numero 68 con Mulugeta pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Fra una settimana il ritorno in Inghilterra a Stamford Bridge, con il Chelsea che potrà gestire il grande vantaggio acquisito in Svezia.