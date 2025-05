La Fiorentina cade a Siviglia, ma la qualificazione resta aperta: il Betis vince 2-1

Al Real Betis il primo atto della semifinale di Conference contro la Fiorentina, al Villamarin finisce 2-1.

I padroni di casa partono forte e, sfruttando un errore difensivo dei viola, vanno in vantaggio. L'1-0 arriva già al 7': Bakambu approfitta dell'incertezza di Comuzzo e appoggia al centro per Ez Abde, che insacca con aiuto della traversa. Dopo una revisione al VAR, il gol viene confermato. Con i suoi tempi, ma la Fiorentina reagisce e a metà primo tempo sfiora il pari con un colpo di testa di Mandragora poco largo in inserimento. Il ritmo del match nella seconda fase di primo tempo scema e con esso cala anche l'intensità delle azioni manovrate e pericolose. Brivido viola per un tiro di Bartra su sviluppi di angolo, che però va alto.

All'intervallo Palladino rompe gli indugi, lascia perdere le precauzioni e fa alzare subito dalla panchina Kean, inserito al posto di Beltran. Col passare dei minuti, cresce in coraggio e in volontà di creare gioco la Fiorentina, ma viene punita proprio nel suo miglior momento. Al 64' il colpo del campione di Antony, che squarcia la difesa viola e corregge il suo stesso tiro, inizialmente ribattuto da Ranieri, spedendolo col destro all'incrocio. Il doppio colpo sembra un macigno, non per la Fiorentina che reagisce e al 72' dimezza di nuovo il gap grazie a capitan Ranieri, servito da Gosens in proiezione offensiva e abile a trafiggere Vieites per il 2-1. Un gol che restituisce morale e spinta alla squadra di Palladino, ma che non basta per trovare il pari. Al Franchi servirà la rimonta.