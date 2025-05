Comuzzo, quanti errori col Betis. Voto basso in pagella: "Che topica su Bakambu"

Da possibile colpo di mercato del Napoli a panchinaro della Fiorentina con diversi errori commessi quando in campo. Come ieri. Pietro Comuzzo non sta vivendo un bel momento. A gennaio assalto azzurro e cifra elevata per acquistarlo ma neppure 35 milioni bastarono per convincere Commisso.

Ieri il difensore è stato bocciato da tutti per la gara persa 2-1 dalla squadra in Conference League col Betis. Voto 5 per Tmw: "La topica con cui si fa fregare da un vecchio volpone come Bakambu è sotto gli occhi di tutti. Da evidenziare però come reagisca di spirito all'erroraccio".