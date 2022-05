Conference League, Roma in finale: in città caroselli per festeggiare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera all'Olimpico è andato in scena un vero e proprio show da parte del pubblico, con la città che è letteralmente impazzita dopo la vittoria per 1-0 della Roma contro il Leicester. Come riportato da Il Messaggero, il traffico era in tilt già da metà pomeriggio, ma al fischio finale sono addirittura scattati i caroselli. Ovazione sugli spalti per Claudio Ranieri e Curva Sud che tifa anche in latino con lo striscione speciale: "In Britannia tutti temevano il nome dei romani".