Niente Conference per Natan, il Chelsea di Maresca ribalta il Betis e trionfa in finale!

Enzo Maresca entra nella storia del Chelsea, guidando i Blues alla vittoria della Conference League 2024/25 con un netto 4-1 sul Betis Siviglia a Breslavia. È il quarto tecnico italiano a conquistare un trofeo europeo con il club londinese, dopo Vialli, Di Matteo e Sarri. Il primo tempo vede un Betis brillante, trascinato da uno straordinario Isco e dal gol di Ezzalzouli. Il Chelsea fatica: Madueke, Neto e Jackson non incidono, e il gioco offensivo resta sterile.

Nel secondo tempo cambia tutto: Cole Palmer si accende, guida la rimonta con due assist decisivi per i colpi di testa vincenti di Enzo Fernandez e Jackson. Il Betis crolla, e il Chelsea dilaga con le reti in contropiede di Sancho e Caicedo nel recupero. Con questo successo, il club inglese completa uno storico Grande Slam europeo, diventando la prima squadra a vincere tutte e tre le attuali competizioni UEFA. Un trionfo totale per Maresca e per un Chelsea rinato.