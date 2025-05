Ufficiale Betis-Chelsea, le formazioni: c'è Natan: tre ex Serie A titolari

Enzo Maresca per emulare i suoi illustri connazionali che lo hanno preceduto, Manuel Pellegrini per regalare alla Siviglia biancoverde una prima volta storica in Europa. Tra poco, a Breslavia, scenderanno in campo Chelsea e Betis per l'attesa finale di Conference League. Chi succederà a Roma, West Ham ed Olympiacos nell'albo d'oro della più giovane competizione continentale?

C'era più di qualche dubbio per Pellegrini, che sceglie di non rischiare l'acciaccato Lo Celso. Assenti Bellerin e Diego Llorente, in porta c'è Adrian, mentre nella difesa a quattro spazio per Sabaly, Bartra, Natan e Rodriguez. Cardoso e Fornals sono i mediani dietro il trio di qualità composto da Antony, Isco e Ezzalzouli. Unica punta Bakumbu, a caccia del titolo di capocannoniere della competizione.

Maresca ha vissuto invece la vigilia della sfida con il dubbio Nkunku: il francese partirà dalla panchina, gioca Pedro Neto. Davanti a Jorgensen, in difesa, spazio a Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella. Modulo speculare rispetto agli avversari, con Caicedo ed Enzo Fernandez in mezzo e il trio Madueke, Palmer e Neto alle spalle di Jackson. Di seguito le formazioni ufficiali.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Fornals, Cardoso; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Jackson.