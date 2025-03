Disastro Fiorentina! Perde 3-2 col modesto Panathinaikos e dovrà ribaltarla a Firenze

La Fiorentina perde l'andata dell'ottavo di Conference League: il Panathinaikos vince 3-2 in casa. L'approccio dei viola alla partita è negativo e già dopo 4 minuti c'è da rincorrere, per via del vantaggio greco siglato da Swiderski. Al 18' il secondo colpo incassato dai viola: Terracciano è incerto nel ribattere un tiro di Djuricic e spalanca la via per il 2-0 a Maksimovic. La squadra di Palladino però reagisce subito e un minuto più tardi accorcia con Beltran. Altri tre giri d'orologio e arriva pure il 2-2, firmato da Fagioli al suo primo gol con la Fiorentina.

Come nella prima frazione, è il Panathinaikos ad entrare meglio anche nella ripresa e i greci trovano di nuovo il vantaggio: lo segna al 54' il brasiliano Tete con un mancino basso e angolato di prima intenzione. Questa volta la Fiorentina accusa il colpo del gol subito e a costruire una vera e propria reazione per rituffarsi a testa bassa a caccia del nuovo pareggio. E anzi è la squadra di casa ad andare ancora vicina alla rete, quella del poker: uno scatenato Djuricic si accende da sinistra e calcia a giro sul palo lontano, il tocco di Terracciano manda la sfera contro il palo. Non succede altro nemmeno nei 6 minuti di recupero, allungati per perdite di tempo e cambi: il primo atto è del Panathinaikos, al Franchi la Fiorentina è chiamata a ribaltare le sorti del doppio confronto.