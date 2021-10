Figuraccia Roma! Ne becca 6 dal Bodo: inutili 5 titolari nel 2T

In Norvegia è buio pesto per la Roma, che crolla 6-1 contro il Bodo Glimt. L’avvio è uno shock, tutto il resto poco meglio. Il Bodo/Glimt passa quasi subito. All'ottavo Botheim batte Rui Patricio. Al quarto d'ora Rui Patricio riesce a evitare il bis dei padroni di casa, che però arriva puntuale poco dopo: lo firma Berg, con una sventola mancina da fuori area. Unico squillo dei giallorossi, il 2-1 firmato Carles Perez su lancio di Diawara. Appena prima dell'intervallo, altro brivido, ma il tabellone sembra addirittura benevolo nei confronti della squadra di Mourinho, che alla ripresa butta fuori Darboe, Villar e Mayoral per inserire tre big come Cristante, Mkhitaryan e Shomurodov.

Nonostante le scelte del tecnico portoghese, che in progresso di partita inserirà anche Pellegrini e Abraham, i giallorossi restano fuori dalla partita, tutta a tinte giallonere. I norvegesi passano ancora con Botheim. A venti dalla fine Kumbulla legge male un filtrante all'apparenza innocuo, lasciando campo libero a Solbakken batte Rui Patricio. La difesa della Roma gestisce in maniera tragicomica le imbucate filtrante degli avversari, che capiscono il giochetto e affondano come il coltello nel burro. Pellegrino segna il 5-1 e poi manda in porta Solbakken: doppietta personale, ma soprattutto 6-1.