Fiorentina, Palladino: "Biraghi out per scelta tecnica, non dico altro"

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - "Domani è una gara decisiva, dobbiamo fare punti per dare una gioia ai nostri tifosi e perché vogliamo arrivare tra le prime otto evitando gli spareggi a febbraio". Lo ha detto Raffaele Palladino alla vigilia della partita di Conference League con gli austriaci del Lask in programma al Franchi alle 18,45: al momento la squadra viola è sesta in classifica con 9 punti. Al termine della rifinitura, iniziata al Viola Park con un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragica esplosione in un deposito Eni a Calenzano, il tecnico ha annunciato che mancheranno ancora Pongracic già assente con il Cagliari, Cataldi per una botta alla caviglia ("Ma è recuperabile per domenica contro il Bologna") e Biraghi "per scelta tecnica" - ha precisato Palladino aggiungendo: "Cristiano credo non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa squadra e per questa società, quando è sceso in campo finora ha sempre dato tutto, ultimamente non ha trovato molto spazio anche per un piccolo fastidio al polpaccio.

E' una scelta tecnica, non è il caso di aggiungere altro". (ANSA).