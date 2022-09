La Fiorentina crea, colpisce un palo ma non riesce a segnare contro l'RFS Riga: 0-0 al 45'

La Fiorentina non riesce a sfondare nel corso del primo tempo contro l'RFS Riga in Conference League

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina non riesce a sfondare nel corso del primo tempo contro l'RFS Riga in Conference League, con la squadra di Italiano che ha avuto molte occasioni, trovando sulla propria strada il portiere Steinbors. I viola giocano a flipper dentro all'area di rigore del RFS Riga per tutto il corso del primo tempo con percentuali di possesso palla schiaccianti ma con poca concretezza quando c'è da segnare. Al 6' Barak va subito vicino al gol con un bel tiro su assist di tacco da parte di Ikoné. Sfortunato l'ultimo acquisto estivo viola con la palla che carambola a centro area senza che nessuno riesca a intervenire. Al 16' è Ikoné a provare il colpo di tacco al volo su cross da sinistra di Biraghi con la palla che si spegne ampiamente sul fondo. Dopo questa occasione l'RFS prende un po' di campo ma senza rendersi comunque pericoloso.

Fiorentina che poi riprende il pallino del gioco e inizia la sfida diretta con Steinbors che si mette tra gli uomini di Italiano e il gol. Cabral ci prova due volte di seguito ma il portiere dei lettoni si supera, come si supera poco dopo ancora su Cabral pescato a centro area da Bonaventura. Ranieri sbaglia sotto porta dopo un angolo carambolato in zona secondo palo e a questo punto la porta lettone sembra maledetta. Al 42' la Fiorentina rischia addirittura di prendere gol a causa di un errore commesso da Amrabat e Bonaventura che di fatto lanciano Ilic verso Gollini, bravissimo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a neutralizzare il tiro dell'attaccante serbo. Primo tempo sfortunato per i viola che continuano ad incontrare grandi difficoltà in zona offensiva.