Roma-Zorya, formazioni ufficiali: giallorossi in versione inedita. Mkhitaryan e Zaniolo dal 1'

Sarà una Roma inedita quella che scenderà in campo alle 21 contro lo Zorya nel match valido per il quinto turno del Gruppo C di Conference League. José Mourinho schiera insieme dal primo minuto Mkhitaryan, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo ed Abraham. Di base è un 3-4-2-1, ma Perez potrebbe abbassarsi sulla linea dei centrocampisti per lasciare a Zaniolo più libertà di svariare sulla trequarti a supporto dell'attaccante inglese.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Carles Perez, Zaniolo; Abraham.

Zorya (4-4-2): Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho; Sayyadmanesh, Buletsa, Cvek, Kabaiev; Gromov, Zahedi.