Un gol per tempo tra Leicester e Roma: finisce 1-1, si deciderà tutto all’Olimpico

Tutto rimandato all'Olimpico, al cinque maggio, quando Leicester e Roma si ritroveranno per contendersi l'accesso alla finale di Conference League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto rimandato all'Olimpico, al cinque maggio, quando Leicester e Roma si ritroveranno per contendersi l'accesso alla finale di Conference League. Al King Power Stadium, la semifinale di andata finisce sul risultato di 1-1. Un gol per squadra, un gol per tempo: apre le danze Lorenzo Pellegrini dopo un quarto d'ora, pareggia i conti Ademola Lookman, anche se formalmente è autorete di Gianluca Mancini, nel secondo tempo. Nel mezzo, una partita che ha visto le Foxes a dettare il tempo di gioco e la Magica a difendersi con ordine, rischiando qualcosa nella ripresa ma molto poco nella prima frazione di gioco.

Quello che arriva dall'Inghilterra, nello stadio che sette anni or sono fu fatale a José Mourinho, sconfitto e poi esonerato col "suo" Chelsea, è un risultato giusto perché entrambe le squadre hanno fatto quello che i rispettivi allenatori chiedevano loro. Avrebbe meritato di più il Leicester? Occasioni alla mano, forse sì. Ma non è un caso che siano stati i capitolini, scaltri come le volpi che oggi affrontavano, a portarsi in vantaggio. E l'1-1 d'oltremanica, anche senza il gol in trasferta a valere doppio, premia Mourinho: potrà giocarsi tutto in casa sua, davanti al suo pubblico, con una squadra che ha dimostrato di poter affrontare la rivale ad armi pari.