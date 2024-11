Una brutta Fiorentina cade a Cipro: vince 2-1 l'APOEL

Prima sconfitta in Conference League per la Fiorentina, battuta 2-1 dall'APOEL. S’interrompe la striscia di vittorie consecutive della squadra di Raffaele Palladino che con una brutta prestazione esce sconfitta da Nicosia. Alle reti cipriote di Donis e Abagna ha risposto Ikonè, ma non è bastato.