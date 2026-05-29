Rabiot pronto a seguire Allegri al Napoli? La situazione

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Fino a poche settimane fa sembrava probabile una separazione tra il Napoli e Anguissa, ma le riflessioni interne sono ancora in corso

Il futuro del centrocampo del Napoli resta strettamente legato alla situazione di Zambo Anguissa. Il camerunese non ha ancora rinnovato il proprio accordo con il club, anche se il contratto è stato automaticamente prolungato fino al 2027 grazie all’opzione unilaterale esercitata dalla società. Anguissa è stato uno dei protagonisti dei recenti successi azzurri, contribuendo alla conquista di due scudetti e della Supercoppa italiana, nonostante i problemi fisici che ne abbiano limitato il rendimento nell’ultima stagione. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Napoli, il nodo Anguissa e la suggestione Rabiot

Fino a poche settimane fa sembrava probabile una separazione tra il Napoli e il centrocampista, ma le riflessioni interne sono ancora in corso e ogni decisione verrà presa nelle prossime settimane. La sua eventuale partenza obbligherebbe il club a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto, tema centrale anche nelle valutazioni di Massimiliano Allegri. Quando si parla di centrocampisti e del tecnico livornese, il pensiero corre inevitabilmente ad Adrien Rabiot, uno dei giocatori più apprezzati dall’allenatore durante la comune esperienza alla Juventus. Al momento, però, si tratta soltanto di una suggestione di mercato legata al passato: il francese, oggi trentunenne, è infatti legato al Milan da un contratto valido fino al 2028. Nessuna trattativa concreta, dunque, ma un nome che continua inevitabilmente a circolare.