Calciomercato Napoli, subito tre colpi per Allegri: i nomi di Manna

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Subito tre colpi per Allegri, pronto a diventare nuovo allenatore azzurro. Il Napoli è pronto a intervenire sul mercato per rinforzare la corsia destra difensiva e garantire un’alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, protagonista nelle ultime stagioni con allenatori del calibro di Ancelotti, Spalletti e Conte, potrebbe ora completare il proprio percorso tecnico sotto la guida di Massimiliano Allegri. La dirigenza, guidata da Giovanni Manna, sta monitorando diversi profili sia in Italia sia all’estero. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.

Calciomercato Napoli: idee internazionali e piste per la difesa

Tra i nomi seguiti con attenzione c’è Anan Khalaili, esterno israeliano di 21 anni dell’Union Saint-Gilloise, reduce dalla conquista di campionato e Coppa del Belgio. Il giocatore rappresenta una possibilità concreta, anche se le valutazioni definitive saranno condivise con Allegri, destinato ad avere un ruolo centrale nelle scelte tecniche. Dall’Olanda arrivano inoltre indiscrezioni sull’interesse per Matej Kovar, portiere della Repubblica Ceca classe 2000, fresco campione d’Eredivisie con il PSV Eindhoven ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Sul fronte difensivo resta vivo anche il nome di Mario Gila, centrale catalano della Lazio con già quattro stagioni di Serie A alle spalle. Il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni di euro e sul giocatore ci sarebbero anche Milan e Inter.