Allegri firma un biennale, ma non subito: accetterà stipendio più basso, le cifre

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Massimiliano Allegri, per tutti Max, è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Un accordo inseguito da tempo dal presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva già pensato a lui nella primavera del 2025 come possibile successore di Antonio Conte. All’epoca, però, il tecnico salentino decise di proseguire la propria avventura in azzurro e la trattativa si fermò a un passo dalla conclusione. Oggi, invece, le condizioni sono cambiate e il matrimonio sembra destinato finalmente a concretizzarsi. I retroscena della firma ormai imminente sul Corriere dello Sport di oggi.

Allegri verso la firma con il Napoli

Dopo giorni di confronto serrato con Vincenzo Italiano, il Napoli avrebbe scelto Allegri per aprire un nuovo ciclo tecnico alle soglie del Centenario del club. L’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus, con opzione per un terzo anno. De Laurentiis aggiungerebbe così un altro allenatore di prestigio alla lista che comprende Benitez, Sarri, Ancelotti, Spalletti e Conte. Manca ancora l’ufficialità, legata alla firma definitiva dei contratti, ma nelle ultime ore Allegri avrebbe risolto gli ultimi dettagli con il Milan. Il suo agente Giovanni Branchini, attualmente all’estero, rientrerà in Italia dopo la finale di Champions League per definire gli accordi conclusivi. L’obiettivo del club è avviare rapidamente il nuovo progetto tecnico con ambizioni di vertice.