Allegri-Napoli, Rai: "Italiano sconcertato, era convinto avrebbe firmato col Napoli"

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Max Allegri avrebbe già definito il proprio futuro con il Milan e si troverebbe a Milano solo per formalizzare gli ultimi aspetti legati alla rescissione contrattuale. Lo dice Ciro Venerato, giornalista, a Rai News 24. Il club rossonero risparmierebbe circa 5,2 milioni di euro, mentre il tecnico rinuncerebbe all’intero stipendio residuo. È inoltre già pronto un accordo biennale con il Napoli, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Dopo il passaggio a Milano, Allegri sarebbe atteso a Livorno per il fine settimana, dove raggiungerà il padre. Sul fronte Napoli, la scelta avrebbe sorpreso Vincenzo Italiano, sconcertato e convinto di essere il prescelto da Aurelio De Laurentiis. Una situazione che si intreccia con quanto lo stesso Allegri avrebbe confidato in Abruzzo, dove si sarebbe detto convinto che alla fine il Napoli avrebbe optato proprio per Italiano.