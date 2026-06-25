Zola: “I giovani? Io a Napoli mi trovai ad allenarmi con Maradona, Careca e Carnevale..."

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Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro, ha commentato i possibili candidati alla panchina della Nazionale italiana, Antonio Conte e Roberto Mancini

“Sono entrambe persone di livello altissimo”. Con queste parole Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro, ha commentato al TG1 i nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini, oggi tra i principali candidati alla guida della Nazionale italiana. L’ex fantasista ha sottolineato come entrambi conoscano bene l’ambiente azzurro e le sue dinamiche: “Hanno entrambi allenato la Nazionale e sanno benissimo quello che c’è da fare. Poi dovremo lavorare tutti per far sì che abbiano a disposizione più uomini di talento possibile”.

Il calcio italiano tra giovani e riforme

Zola ha poi allargato il discorso alla crescita del movimento calcistico italiano, richiamando l’importanza di alzare il livello competitivo in Serie A: “Io ero un ragazzino, andai a Napoli e mi trovai ad allenarmi con Maradona, Careca e Carnevale. Di questo hanno bisogno i giovani, devono alzare l’asticella in Serie A”. Riguardo alla sua cosiddetta “Riforma Zola”, elogiata anche dal presidente del CONI Giovanni Malagò, ha spiegato: “Stiamo cercando di finanziare i club in modo che investano nel settore giovanile”. Infine, uno sguardo amaro ai possibili scenari futuri della Nazionale: “Mi viene tristezza a non vedere la nostra squadra. Oggi guardavo un video della Norvegia, spero che al prossimo Mondiale saremo noi a remare”.