Giuntoli vuol soffiare Gila al Napoli: l'Atalanta ha tanti soldi da spendere

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Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, individuato come uno dei principali rinforzi per la difesa di Massimiliano Allegri.

Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, individuato come uno dei principali rinforzi per la difesa di Massimiliano Allegri. La concorrenza, però, aumenta: secondo quanto riportato da Tuttosport, anche l'Atalanta si sarebbe inserita con decisione nella corsa al centrale spagnolo della Lazio. Il quotidiano spiega che Gila avrebbe già comunicato al club biancoceleste la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Una scelta che potrebbe spingere la Lazio a valutare una cessione già in questa sessione di mercato, a fronte di un'offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Da ricordare che il 50% dell'incasso della futura vendita spetterà al Real Madrid.

Napoli, Gila resta il primo obiettivo ma c'è anche l'Atalanta

Secondo Tuttosport, "da tempo sullo spagnolo è in pressing il Napoli, che ha il sì del giocatore (quinquennale da 3 milioni a stagione) e ha offerto 18 milioni più il prestito di uno tra Lorenzo Lucca e Rafa Marin, ma nelle ultime ore sul classe 2000 è piombata pure l'Atalanta che, dopo le cessioni di Palestra ed Ederson, ha parecchi denari a disposizione".