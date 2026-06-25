Allegri può fare al Napoli la stessa mossa che fece all'arrivo alla Juve
L'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe segnare una vera svolta tattica per il Napoli. È questa l'analisi proposta da Il Mattino, che ripercorre quanto accaduto nella prima esperienza del tecnico livornese alla Juventus per ipotizzare quali potrebbero essere i cambiamenti in azzurro. Secondo il quotidiano, uno dei primi effetti dell'insediamento di Allegri potrebbe riguardare il sistema di gioco. Come si legge nell'articolo de Il Mattino, "quando sostituì Conte alla Juventus, nel 2014, la prima cosa a cambiare fu il modulo: dopo dieci uscite di campionato, si abbandonò la difesa a tre tornando allo schieramento con quattro difensori".
Allegri può cambiare volto agli azzurri, possibile ritorno alla difesa a quattro
Uno scenario che, sempre secondo il giornale, potrebbe ripetersi anche a Napoli. "Qualcosa che potrebbe succedere anche in azzurro", sottolinea infatti Il Mattino, lasciando intendere che Allegri potrebbe orientarsi verso una linea difensiva a quattro rispetto al sistema utilizzato nella scorsa stagione. Da capire a questo punto come verrà modellata la squadra sul mercato per questo atteggiamento tattico.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro