Centenario Napoli, si lavora per un evento in Piazza del Plebiscito: l'indiscrezione

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L'attesa per l'ufficializzazione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli entra nella fase decisiva

L'attesa per l'ufficializzazione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli entra nella fase decisiva, ma il club guarda già anche agli appuntamenti simbolici della stagione del centenario. È quanto racconta Il Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulle prossime mosse della società di Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano, il presidente azzurro è impegnato su più fronti e le novità più importanti potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Come si legge nel pezzo del Corriere del Mezzogiorno, "De Laurentiis ha diversi impegni, è probabile che la settimana in cui si registreranno delle accelerazioni riguardo ad Allegri sarà la prossima", segnale che l'annuncio del nuovo allenatore potrebbe ormai essere imminente.

Centenario, De Laurentiis pensa ad una festa in Piazza del Plebiscito

L'obiettivo del club è arrivare con il nuovo corso ormai definito alla presentazione della maglia della stagione del centenario, in programma lunedì 6 luglio, uno degli eventi più attesi dell'estate azzurra. Ma le celebrazioni potrebbero non fermarsi qui. Il Corriere del Mezzogiorno rivela infatti che "riguardo al centenario, ci sono delle interlocuzioni in corso per un evento da realizzare il 1° agosto a Piazza del Plebiscito".