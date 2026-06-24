Sfumato Palestra, l’Inter vira su Nico Paz: decisivo l'incontro tra Real e Como

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Marco Palestra è ormai a un passo dal Chelsea. L’Inter, sfumato l’esterno, guarda ora a Nico Paz in attesa delle decisioni tra Real Madrid e Como.

Siamo ormai alla fase finale della trattativa che porterà Marco Palestra al Chelsea. L’operazione è praticamente definita: 57 milioni di euro fissi, 3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il giocatore firmerà un contratto di sei anni a 5 milioni netti a stagione e, salvo imprevisti, domani verrà formalizzato tutto, con possibile partenza verso Londra già venerdì.

Inter su Nico Paz dopo la beffa per Palestra

Con il mancato arrivo di Palestra, l’Inter - riferisce Sky - ha immediatamente spostato l’attenzione su Nico Paz. La situazione resta legata all’incontro tra Real Madrid e Como per definire il futuro del talento argentino. Se, come previsto, il giocatore dovesse rientrare al Real Madrid, i nerazzurri sono pronti a inserirsi con decisione per provare a portarlo alla corte di Cristian Chivu.