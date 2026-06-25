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Minervini: "Vicario? Non si commetta l'errore dello scorso anno"

Minervini: "Vicario? Non si commetta l'errore dello scorso anno"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:40Radio Tutto Napoli
di Arturo Minervini
"Avere i due portiere di livello quest'anno non ha funzionato molto, credo che bisognerà fare una scelta chiara per dare sicurezza nelle gerarchie". 

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Vicario è sicuramente una grande occasione di mercato, bisogna capire come vorranno gestire al Napoli la situazione portieri. Avere i due portiere di livello quest'anno non ha funzionato molto, credo che bisognerà fare una scelta chiara per dare sicurezza nelle gerarchie. 

Napoli, questione portieri: rebus Meret-Milinkovic-Savic

Credo che se dovesse arrivare uno come Vicario, il Napoli potrebbe cedere sia Meret che Milinkovic-Savic. Non vorrei che si restasse nell'equivoco dello scorso anno, che ha alimentato anche tanto chiacchiericcio attorno al ruolo del portiere. Bisognerà identificare un titolare ed affiancargli un portiere esperto, che non metta però troppa pressione al titolare". 