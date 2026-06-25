Rebus portieri: spunta Vicario e Allegri punta sul rilancio di Meret da titolare

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Il Tottenham valuta Vicario oltre 20 milioni di euro

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione portieri del Napoli, spiegando come il club azzurro stia valutando diverse opzioni per completare il reparto in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano, l'ufficializzazione dell'arrivo di Martin Dubravka al Tottenham potrebbe aprire le porte alla cessione di Guglielmo Vicario, finito nel mirino di diversi club italiani. Tra questi ci sarebbe anche il Napoli, dove il futuro di Vanja Milinkovic-Savic non appare più così certo e la società sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte per il portiere serbo.

Portieri Napoli, Allegri pensa a Meret titolare

Il Corriere dello Sport sottolinea che Massimiliano Allegri avrebbe intenzione di puntare sul rilancio di Alex Meret come titolare, ma ritiene necessario affiancargli un altro estremo difensore di livello. Per questo motivo, oltre a Vicario, viene seguito anche Matej Kovar, reduce dall'esperienza al PSV e attualmente impegnato con la Repubblica Ceca.

Vicario, Manna studia i costi dell'operazione

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per comprendere i margini dell'operazione, valutando sia l'ingaggio sia il costo del cartellino. Dal Tottenham, però, la richiesta resta elevata: gli Spurs valutano Vicario oltre 20 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera alta per un giocatore in uscita e con un contratto in scadenza tra due anni.