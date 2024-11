Brividi a San Siro! Restiamo in testa, Mariani osceno

Rigore assurdo e gestione dei cartellini carente. Gli abbiamo messo paura

Hanno avuto una gran paura, sia nel primo tempo che nel finale di gara. Un pareggio positivo che rischia di essere anche qualcosina di più. Meglio noi nel primo tempo, meglio nella gestione, nell’essere in vantaggio con una giocata da biliardo, meglio in difesa. Il gol arriva da corner, Kvara batte bene, bravo Rrahmani, bravo McTominay e il vantaggio è cosa fatta. L’Inter reagisce e ruggisce ma il Napoli c’è e addirittura potrebbe anche raddoppiare peccato che non si riesce a sfruttare il gioco espresso. In difesa chiudiamo tutto e bene, ma poi lasciamo campo aperto a Calhanoglu che trova il tiro della domenica con Meret che si fa piegare le mani.

La ripresa è battaglia, Conte capisce che Gilmour soffre e mette Lobo. Il Napoli soffre ma regge con un Buongiorno stratosferico e con un difesa attenta che ribatte colpo su colpo. Mariani già in cattedra nel primo tempo fa il capolavoro concedendo un rigore assurdo su Dumfries. Dal dischetto ancora Calhanoglu che la mette sul palo. Giustizia è fatta! Il Napoli non riesce a salire ma non soffre più di tanto e quando al 94’ Ngonge serve Simeone sembra fatta ma la palla sorvola il sette ed esce. Meglio due feriti che un morto ma il Napoli h giocato una gara da grande squadra e rimane la capolista della Serie A.