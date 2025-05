Chiariello: "Polemica Napoli-Inter per l'ultimo turno. C'è una clamorosa ipotesi"

Umberto Chiariello, nel suo intervento mattutino a Radio Crc, ha parlato delle prossime due giornate di campionato: "Da quindici anni non c'erano nove partite in contemporanea. Ma ora si va verso una polemica Napoli-Inter. I nerazzurri vorrebbero giocare l'ultima giornata mercoledì perché l'eventuale spareggio vorrebbe farlo sabato, mentre il Napoli ha chiesto di giocare giovedì e di fare eventualmente lo spareggio domenica. Un'eventualità da tener conto pur essendo remota. Ma va considerata. Quindi sono costretti ad anticipare l'ultimo turno di campionato. Io tifo per giovedì. Vediamo quale tesi prevarrà. Occhio, però: se il Cagliari non vince la prossima ed Empoli e Lecce fanno risultato, il Cagliari non è matematicamente salvo e a quel punto coinvolge l'intero campionato e quasi tutte le partite potrebbero giocarsi a metà settimana dato che saranno tutte in gioco per tutti gli obiettivi.

A proposito dell'eventuale spareggio: la sede prevista sarebbe Milano con l'Inter avanti per la differenza reti. Ma per motivi di ordine pubblico la partita può essere spostata in altra sede, ovvero l'Olimpico, dove però c'è la Lazio che gioca. Quindi spostando tutto a giovedì l'Olimpico sarebbe libero al sabato o la domenica. Ma se si spostano solo Inter e Napoli al mercoledì o al giovedì, col Cagliari salvo, l'Olimpico sarebbe occupato dalla Lazio. Ma non c'è un altro stadio disponibile. Poi sarebbe la prima volta per i napoletani andare all'Olimpico dopo la morte di Ciro Esposito. Roma sarebbe dunque una sede pericolosa ma la più giusta come campo neutro. La Lega aspetta lunedì per capirci qualcosa in più".