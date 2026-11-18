Casa Napoli, arriva il tweet di ADL: "Fatta! Avanti tutta!"
"Fatta! Avanti tutta!" ha scritto su X Aurelio De Laurentiis annunciando la firma per l'acquisizione dei terreni a Qualiano dove presto sorgerà la nuova casa del Napoli. In allegato anche le foto al momento della firma. Sorridente il patron azzurro che attendeva da tempo questo momento.
La nota ufficiale del club: "SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa, di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano. La società ringrazia per il supporto e l'assistenza l'Avv. Arturo Testa, il Prof. Arch. Bruno Discepolo, nonché il Sindaco di Qualiano, Dott. Raffaele De Leonardis, per aver creduto pervicacemente nella realizzazione del progetto, quale occasione di sviluppo territoriale. Forza Napoli Sempre".
Fatto! Avanti tutta!! https://t.co/lfC7swDXqU— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 18, 2026
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