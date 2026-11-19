Retroscena Centro Sportivo: subito lavori nel 2027 per trasferire prima squadra

Napoli, a Qualiano il nuovo centro sportivo: lavori da febbraio-marzo 2027, durata 12-14 mesi. Due fasi, poi convitto, stadio per la Primavera

Il nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano prende forma. I lavori partiranno all’inizio del 2027, tra febbraio e marzo, e dureranno tra i 12 e i 14 mesi. Il progetto è diviso in due fasi e rappresenta un passaggio storico per il club, che si prepara a lasciare la sua sede di sempre. Tutti i dettagli sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Due fasi e il trasferimento dopo il ritiro

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, si comincerà con due campi, gli spogliatoi e le palestre. L’idea è di trasferire subito gli azzurri dopo il prossimo ritiro estivo. Il Napoli dovrà infatti salutare Castel Volturno, sede storica dove è in cantiere un maxi-progetto che riguarderà anche il nuovo complesso alberghiero. Il piano di lavoro sui 13 ettari prevede poi altri campi, piscine, aree massaggi, uno spazio media e nuovi uffici, per un centro pensato per accogliere tutte le attività della prima squadra.

Convitto, stadio per la Primavera e squadra femminile

Il progetto non si ferma qui. De Laurentiis ha opzionato altri 5 ettari confinanti, attualmente ipotecati, per costruire un convitto per le giovanili e uno stadio per la Primavera, con una tribunetta da tremila posti. L’obiettivo è anche quello di ricavare uno spazio per la squadra femminile. Un complesso che punta a riunire in un’unica struttura prima squadra, settore giovanile e calcio femminile, con l’ambizione di dare al club una casa moderna e adatta alle esigenze di tutti i suoi tesserati.