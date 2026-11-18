Podcast Svolta centro sportivo, Iori: "Napoli può diventare l'Athletic italiano"

Alessandro Iori, giornalista di Dazn, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Quanto è importante per il Napoli avere finalmente un centro sportivo di proprietà e investire nello sviluppo del settore giovanile?

"È essenziale che una società come il Napoli si doti di una struttura adeguata per crescere non soltanto ai vertici, ma anche alla base. Un bacino come quello napoletano merita uno sbocco diretto nel settore giovanile della propria squadra, permettendo ai ragazzi di crescere nel Napoli e arrivare in prima squadra senza dover intraprendere percorsi alternativi. Ci sono tantissimi calciatori di origine napoletana che sono cresciuti altrove, come Montella all'Empoli. Napoli merita una struttura che consenta ai propri giovani di formarsi in casa e alla società di avere un settore giovanile all'altezza della prima squadra."

Che Napoli dobbiamo aspettarci alla ripresa del campionato contro il Torino? Allegri può essere l'uomo giusto per rilanciare gli azzurri in classifica?

"Il recupero di giocatori importanti, soprattutto sulle corsie esterne, offre ad Allegri nuove soluzioni tattiche e maggiori alternative. Il Napoli ha affrontato una prima parte di stagione condizionata da tantissimi infortuni, che hanno reso difficile anche valutare pienamente il lavoro dell'allenatore. Naturalmente si poteva e si doveva fare meglio, ma le assenze vanno considerate. Non si può attribuire tutto alla sfortuna, soprattutto quando gli infortuni non sono esclusivamente traumatici. Adesso sarà fondamentale recuperare uomini e avere una rosa più ampia, perché affrontare tanti impegni ravvicinati senza poter effettuare rotazioni adeguate è stato un problema importante."

Come giudichi il rendimento di Kevin De Bruyne, molto diverso tra Napoli e Nazionale? È una questione tattica o manca anche il giusto coinvolgimento nel progetto azzurro?

"Credo che bisogna andare oltre le analisi puramente tecnico-tattiche. A De Bruyne sembra mancare qualcosa sul piano del feeling umano quando indossa la maglia del Napoli: con il Belgio appare diverso, probabilmente perché si sente a casa, al centro del progetto e maggiormente responsabilizzato. La sua esperienza italiana è stata condizionata dall'infortunio arrivato dopo il rigore contro l'Inter, che ha praticamente diviso in due la sua prima stagione. C'è anche una questione culturale: il nostro calcio chiede un lavoro difensivo importante anche ai giocatori tecnici, mentre in Nazionale gli viene concessa maggiore libertà di creare. Tuttavia, credo che anche il calciatore debba fare la propria parte. Considerato lo stipendio che percepisce, sarebbe lecito aspettarsi maggiore partecipazione, spirito e adesione alla causa. Non può essere sempre la società a dover coinvolgere e motivare i propri campioni: deve arrivare qualcosa anche da loro."

Quanto potrà essere importante il recupero di Favasuli, soprattutto considerando l'assenza di Di Lorenzo e le diverse soluzioni tattiche a disposizione di Allegri?

"Tantissimo. Pensavo proprio a lui quando parlavo dei giocatori recuperati. Al di là dell'affetto per i ragazzi che emergono dalla Serie B e arrivano a essere protagonisti in Serie A, Favasuli mi sembra un elemento importante per questo Napoli. Può ricoprire diversi ruoli sulla corsia, sia in una difesa a quattro, dove forse le sue qualità offensive vengono un po' sacrificate, sia come esterno a cinque o più avanzato. Quando tornerà disponibile Di Lorenzo, non escludo anche una soluzione con la difesa a quattro e Favasuli più alto. Sono possibilità che potrebbero dare ottimi risultati. Inoltre, la sua presenza, insieme alla qualità degli uomini offensivi e di ragazzi come Vergara, può offrire una spinta importante alla ripresa del campionato."

Vergara meriterebbe maggiore considerazione, anche alla luce della prestazione offerta con la Nazionale contro la Francia?

"Continuo a stupirmi di quanto poco venga considerato mediaticamente. A San Siro ho visto da vicino il suo ingresso contro la Francia e ha messo in grande difficoltà i giocatori avversari sulla sua fascia. Mi piace per l'impatto, l'approccio, la capacità di cambiare le partite anche a gara in corso e soprattutto per lo spirito combattivo che mette in campo. È un giocatore che dovrebbe essere maggiormente valorizzato sia dal Napoli sia dalla Nazionale. Si parla spesso dell'età media alta della squadra, ma ci sono giovani che possono già dare un contributo importante e che andrebbero coltivati all'interno del progetto."

Il Napoli potrebbe diventare una sorta di Athletic Bilbao italiano, puntando maggiormente sui calciatori napoletani?

"Il Napoli, rappresentando una città e un territorio così importanti, avrebbe le potenzialità per diventare una sorta di Athletic Bilbao di casa nostra. Naturalmente è una provocazione e un'idea estrema, ma credo che dare ai talenti napoletani la possibilità di compiere tutto il proprio percorso all'interno del club dovrebbe diventare un punto di forza assoluto. Le qualità e il bacino di giovani non mancano: bisogna creare le condizioni per valorizzarli."