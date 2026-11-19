Podcast Centro Sportivo, Gaito: "Importante e doveroso, ma la svolta del club è lo stadio!”

Kevin De Bruyne tratta col Psv mentre ADL ha firmato per i terreni del nuovo centro sportivo. Se ne parla oggi in diretta. Antonio Gaito, direttore di TN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. "De Bruyne? Non sta bene qui, ormai è chiaro. Addirittura si tratta tra domanda e offerta per l'addio. Ma io la scorsa estate dopo l'addio di Conte lo avrei addirittura coinvolto nella scelta del nuovo allenatore. Avrei visto per lui un ruolo centrale".

Cosa significa per il Napoli avere finalmente un nuovo centro sportivo, anche in ottica di una possibile futura cessione della società?

"Il centro sportivo rappresenta un investimento importante anche in chiave finanziaria: aggiungere un patrimonio immobiliare aumenta il valore complessivo del club, soprattutto in un momento in cui De Laurentiis ha aperto alla possibilità di trattare con eventuali acquirenti. Dal punto di vista sportivo, però, non parlerei di una svolta clamorosa. È un passaggio obbligato: ormai anche società di medio-basso livello hanno un proprio centro sportivo. Può diventare una vera svolta soltanto se alla struttura si affiancano investimenti sugli istruttori e sul settore giovanile. In passato De Laurentiis ha sempre mostrato poco interesse per la crescita dei giovani in casa, preferendo acquistare talenti già affermati o comunque messi in mostra altrove. Non sappiamo se questa filosofia sia cambiata, ma il mercato attuale, con una concorrenza sempre più forte, potrebbe costringere il Napoli a investire maggiormente sul proprio vivaio. Un peso lo assumerebbe anche con la creazione dell'Under 23 per dare spazio e far sviluppare i tuoi talenti, il Bari non può essere la stessa cosa. È comunque un passaggio storico, atteso da circa vent'anni, ero ragazzino. La vera svolta economica, però, sarebbe la costruzione dello stadio: è quello che può aumentare in maniera significativa e stabile i ricavi della società. Il centro sportivo è un segnale importante, ma non basta da solo a cambiare le prospettive del club."

Quanto sarebbe importante uno stadio di proprietà, considerando anche tutte le possibilità di guadagno legate a musei, tour, attività commerciali e servizi per i tifosi?

"Lo stadio avrebbe un impatto economico completamente diverso. Potrebbe generare ricavi quotidiani attraverso musei, visite guidate, tour, negozi, aree commerciali, oltre agli incassi delle partite, ai biglietti e agli skybox. Basta guardare alle grandi realtà europee, dove i tour degli stadi rappresentano un'importante fonte di guadagno e attirano turisti durante tutto l'anno. Il Napoli ha già fatto passi avanti aumentando i ricavi commerciali, gli sponsor e quelli legati allo stadio, ma esistono margini di crescita limitati senza una struttura di proprietà. Un nuovo impianto permetterebbe di sviluppare un indotto enorme: basti immaginare le possibilità commerciali legate a uno stadio da 70 mila spettatori, con megastore, ristoranti e attività aperte anche nei giorni senza partite. A Napoli, inoltre, potrebbe esserci una partecipazione particolare da parte dei tifosi, che sarebbero probabilmente portati a scegliere lo stadio anche per acquistare prodotti o trascorrere del tempo, sapendo che i ricavi andrebbero direttamente alla società. Il punto è che De Laurentiis può sostenere autonomamente un investimento da 10-15 milioni per il centro sportivo, mentre per uno stadio servirebbe necessariamente un partner. Ma la competitività futura del Napoli passa proprio da lì: quando Inter, Milan e Roma avranno i loro nuovi impianti a regime, potranno aumentare sensibilmente i ricavi e investire ancora di più sulle rose. Se il Napoli non riuscirà a colmare questo divario, rischierà di perdere competitività. Lo scouting può aiutare, ma non può compensare all'infinito una differenza economica di queste dimensioni."