Zirkzee obiettivo per gennaio, Romano: "Rapporti eccellenti tra Manna e l'agente!"

Romano e Moretto analizzano il possibile arrivo di Zirkzee al Napoli, tra contatti, concorrenza e costi.

Joshua Zirkzee potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato di gennaio, con Napoli e Juventus tra le possibili destinazioni italiane dell'attaccante del Manchester United. A fare il punto sulla situazione sono stati gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, intervenuti sul canale YouTube di Romano. Secondo Moretto, il ritorno dell'olandese in Serie A è uno scenario concreto da monitorare: “Joshua Zirkzee è uno di quei nomi di cui parleremo ancora. Mi dicono, però, che in vista di gennaio Zirkzee sia un nome da tenere nuovamente in considerazione per il mercato italiano. Potrebbe diventare un'opportunità molto interessante per alcuni club di Serie A. Ci sono società che stanno cercando un attaccante e, come abbiamo detto ieri per Bruno Fernandes, anche nel caso di Zirkzee bisognerà capire quale sarà il progetto del Manchester United di Pochettino. Attenzione, però, perché mi dicono che un ritorno di Zirkzee in Italia a gennaio non sia assolutamente da escludere”. Romano ha confermato la volontà del calciatore di trovare maggiore continuità: “Zirkzee ha voglia di giocare e questa esigenza era emersa chiaramente già durante la scorsa estate, quando la Juventus aveva manifestato un interesse insistente per il giocatore. I costi dell'operazione, però, erano molto elevati e alla fine la Juventus ha deciso di virare su Woltemade”.

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Nel corso dell'approfondimento, Moretto ha svelato alcuni retroscena relativi al mercato estivo, quando la Fiorentina era arrivata vicinissima all'acquisto dell'attaccante olandese: “Quest'estate la Fiorentina è stata davvero a un passo da Zirkzee. Grazie al lavoro di Fabio Paratici e al rapporto diretto che ha con Kia Joorabchian, agente di Joshua Zirkzee, la Fiorentina era riuscita a raggiungere un accordo totale, sia con il calciatore dal punto di vista economico sia con il Manchester United. In quel momento, però, è stata decisiva la volontà del ragazzo, perché Zirkzee sapeva che avrebbe potuto presentarsi anche l'opportunità di trasferirsi alla Juventus. Per questo ha deciso di puntare su Beto”. Guardando alle possibili destinazioni di gennaio, l'esperto ha evidenziato un elemento che potrebbe favorire il Napoli: “I rapporti tra Kia Joorabchian, agente di Joshua Zirkzee, e Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sono eccellenti. Lo stesso vale per i rapporti con Frederic Massara, che oggi è alla Juventus e che in passato ha provato più volte a portare Zirkzee alla Roma. Vedremo, quindi, se Napoli e Juventus potranno diventare due soluzioni concrete per Zirkzee in vista del mercato di gennaio”. Fabrizio Romano ha infine approfondito gli aspetti economici dell'eventuale operazione, collegando l'interesse azzurro al futuro di Lorenzo Lucca: “E poi c'è il Napoli. Bisognerà capire come si evolverà la situazione di Lorenzo Lucca, che dovrebbe partire a gennaio. Serviranno quindi alcuni incastri, anche dal punto di vista economico. Bisognerà inoltre valutare la formula dell'eventuale operazione, perché anche il Manchester United sta cercando un attaccante. Già durante la scorsa estate, per un'operazione in prestito, bisognava mettere sul tavolo circa 5 milioni di euro, ai quali aggiungere lo stipendio del calciatore. Complessivamente si arrivava vicino ai 9 milioni. Chiaramente, a gennaio si parlerebbe soltanto di sei mesi di stagione e non di un'intera annata. Questo potrebbe aiutare dal punto di vista dell'ingaggio. Bisognerà però capire quali saranno le condizioni richieste dal Manchester United. In ogni caso, Napoli e Juventus restano due situazioni da tenere assolutamente sotto osservazione”.