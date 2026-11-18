Podcast Svolta centro sportivo, Sparnelli: "Giornata storica! Vale più di un grande acquisto"

Massimo Sparnelli commenta il centro sportivo di Qualiano, Allegri e il mercato.

Il giornalista Massimo Sparnelli, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha commentato con entusiasmo la notizia della firma per l'acquisizione dei terreni destinati al nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano.

Quanto è importante per il futuro del Napoli la firma per i terreni del nuovo centro sportivo di Qualiano?

“Dobbiamo essere felici. Io l'ho detto all'inizio dell'anno: se quest'anno il Napoli non arriva tra le prime quattro, ma abbiamo un centro sportivo e uno stadio nuovo, io prendo lo stesso la bottiglia di champagne, perché significa creare un futuro buono, non solo per il calcio. Soprattutto per tanti giovani napoletani. Io con mio figlio piccolo giro tutti i campi e vedo che ci sono veramente tante promesse e tanti talenti. Avere un centro sportivo è qualcosa di importante. Sono molto contento di questa giornata, perché è una giornata importante per il Calcio Napoli e per i giovani calciatori napoletani”.

Come spieghi il rendimento di alcuni calciatori del Napoli, come Hojlund e De Bruyne, che sembrano esprimersi meglio con le rispettive nazionali?

“Se consideriamo tutti i giocatori del Napoli che hanno giocato con le nazionali, per esempio McTominay ha dato molto di più al Napoli. Anche altri giocatori hanno dato molto di più al Napoli rispetto alle proprie nazionali. Quando si dice che è colpa di Allegri, secondo me non è così. Ci sono delle motivazioni personali dei giocatori che riescono maggiormente a essere determinanti con le nazionali rispetto ai propri club”.

Per la formazione ideale del centenario del Napoli, chi scegli tra Ruud Krol, Fabio Cannavaro, Tarcisio Burgnich, Amir Rrahmani e Kim Min-jae?

“Io voto Fabio Cannavaro. È napoletano, ha vinto il Mondiale, ha portato orgoglio alla nostra città e la ama sempre. Fabio Cannavaro cento volte”.

Si parla di un giovane portiere brasiliano seguito dal Napoli. Hai raccolto informazioni sul suo conto?

“Si parla di questo nuovo portiere brasiliano, Pedro Lucas. Io conosco bene i brasiliani perché ho vissuto anche in Brasile, quindi ho preso un po' di informazioni e mi parlano molto bene di questo ragazzo. Soprattutto se Meret non dovesse confermare la sua permanenza al Napoli, credo che sarebbe una buona scelta. Siamo ancora nelle trattative, quindi è presto”.

Qual è il tuo giudizio su Allegri? Le prossime partite saranno decisive per valutarne il lavoro?

“Ho fiducia anche nelle prossime sfide che il Napoli dovrà affrontare. Credo che adesso possiamo giudicare bene Allegri e lo aspetta anche il presidente, perché attenzione: il presidente vuole essere un vincente. Anzi, è un vincente. Al di là dei contratti di tre anni, Allegri potrebbe trovare benissimo un'altra squadra. Io credo che De Laurentiis creda in Allegri, come ci credo anche io, però lo voglio vedere adesso con tutti i rientri. Rientra Neres, rientra Favasuli. Con questi rientri vediamo il vero valore di Allegri, se effettivamente è un allenatore ormai passato oppure un allenatore che può dare ancora qualcosa alle squadre italiane. Questo è il mio pensiero. Sono molto fiducioso”.

Hai parlato anche della possibilità che Allegri possa allenare la Fiorentina in futuro. Cosa intendi?

“Allegri potrebbe trovare benissimo un anno a Firenze con il suo amico Paratici, che lo prenderebbe con piacere se eventualmente dovesse andare via da Napoli. Sono stati una bella coppia vincente. Quindi non è una questione di contratto triennale”.

De Laurentiis ha concluso le dichiarazioni sul centro sportivo con un riferimento alla salute. Come interpreti quella frase?

“Io lo capisco perché lo dico sempre anche io. Quando diciamo: ragazzi, ci vediamo domani, io aggiungo sempre «salute permettendo». È un modo di dire, una forma di scaramanzia. Conoscendo il presidente, credo sia proprio questo. Ricordo che una volta, quando il Napoli vinceva, utilizzava sempre lo stesso giubbino azzurro, anche durante i ritiri. È un modo di dire napoletano, una forma di scaramanzia”.